В Китае открыли колледж, в котором будут учить правильно готовить шашлык

В Китае открыли первый в мире колледж, в котором студентов будут учить правильно готовить шашлык и другие блюда на углях. Набор студентов на первый учебный год уже стартовал, пишет CNA.
«Забудьте о юридических факультетах и инженерных специальностях: один из университетов Китая поднимает планку, запустив новую программу по подготовке будущих мастеров гриля», — говорится в материале.
Об открытии заведения говорилось еще летом 2025 года. Колледж открылся при университете в городе Юэян, известном благодаря локальной культуре приготовления шашлыка. Однако отрасль сталкивается с рядом проблем, включая разрозненные стандарты, нехватку специалистов и нарастающий дефицит квалифицированных кадров.
Учебное заведение будет заниматься исследованием и планированием развития всей цепочки индустрии барбекю, включая производство приправ, обработку мяса, переработку овощей, логистику и операционные процессы. Колледж барбекю поможет подготовить нужных специалистов и предложит систему обучения, адаптированную для разных категорий студентов.
По данным властей, в Юэяне работают более 2000 шашлычных, в которых занято около 50 тыс. человек, а годовой оборот индустрии превышает 2 млрд юаней (280 млн долларов). Преподавателями станут профессора университета, опытные специалисты по барбекю и местные предприниматели. После обучения около 50 местных заведений будут готовы взять студентов на стажировки и помочь им с работой.