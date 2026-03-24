В Китае открыли колледж, в котором будут учить правильно готовить шашлык

По данным властей, в Юэяне работают более 2000 шашлычных, в которых занято около 50 тыс. человек, а годовой оборот индустрии превышает 2 млрд юаней (280 млн долларов). Преподавателями станут профессора университета, опытные специалисты по барбекю и местные предприниматели. После обучения около 50 местных заведений будут готовы взять студентов на стажировки и помочь им с работой.