Астроном назвал даты самых ярких весенних звездопадов

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Michał Mancewicz/Unsplash

Этой весной ожидаются пики активности метеорных потоков Лириды и Эта-Аквариды. Наблюдать за ними лучше всего за городом, рассказал РИА «Новости» научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э.Циолковского Александр Алексеев.

По его словам, наибольшая интенсивность Лирид наступит 22 апреля. В ночь на 23 апреля можно будет увидеть до 20 метеоров в час.

«Имея обычно малое количество метеоров, поток известен резким увеличением активности в 1803, 1922 и 1982 годах. Спрогнозировать рост активности практически невозможно, и в этом и есть интерес — как поток поведет себя в этом году», — сказал ученый.

Алексеев добавил, что 5 мая состоится максимум метеорного потока Эта-Аквариды, происхождение которого связано с известной кометой Галлея. В максимуме потока можно будет наблюдать до 65 метеоров в час.

«Метеорные потоки мы в телескоп наблюдать не можем. Поскольку метеориты очень быстро летят по небу, телескоп не может так быстро повернуться в нужном направлении и следить за полетом. Метеорные потоки наблюдают широкоугольными камерами», — объяснил сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э.Циолковского.

В прошлом году пик звездопада Персеиды пришелся на ночь с 12 на 13 августа. В ноябре россияне могли наблюдать метеорный поток Леониды, который достиг максимальной интенсивности в ночь с 17 на 18 ноября.

Расскажите друзьям