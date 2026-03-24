Астроном назвал даты самых ярких весенних звездопадов

Этой весной ожидаются пики активности метеорных потоков Лириды и Эта-Аквариды. Наблюдать за ними лучше всего за городом, рассказал РИА «Новости» научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э.Циолковского Александр Алексеев.
По его словам, наибольшая интенсивность Лирид наступит 22 апреля. В ночь на 23 апреля можно будет увидеть до 20 метеоров в час.
«Имея обычно малое количество метеоров, поток известен резким увеличением активности в 1803, 1922 и 1982 годах. Спрогнозировать рост активности практически невозможно, и в этом и есть интерес — как поток поведет себя в этом году», — сказал ученый.
Алексеев добавил, что 5 мая состоится максимум метеорного потока Эта-Аквариды, происхождение которого связано с известной кометой Галлея. В максимуме потока можно будет наблюдать до 65 метеоров в час.
«Метеорные потоки мы в телескоп наблюдать не можем. Поскольку метеориты очень быстро летят по небу, телескоп не может так быстро повернуться в нужном направлении и следить за полетом. Метеорные потоки наблюдают широкоугольными камерами», — объяснил сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э.Циолковского.