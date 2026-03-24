В Японии выпустили спрей от тараканов в стиле «Атаки титанов»

Японская компания Earth Pharmaceutical выпустила средство от тараканов Goki Jet Pro с персонажами манги и аниме «Атака титанов». Новинка создана эксклюзивно для магазинов сети Daiso.
Всего представлено три дизайна — с Эреном, Леви и Микасой. Объем каждого флакона составляет 200 миллилитров, цена — 550 иен с учетом налога (281 рубль). Коллаборация призвана привлечь молодую аудиторию до 30 лет.
Аниме «Атака титанов» основано на одноименной манге, которая выходила в Японии с 2009 по 2021 год. Действие разворачивается в мире, который вместе с человечеством населяют титаны — огромные, пышущие жаром антропоморфные существа, питающиеся людьми.
Главный герой Эрен Йегер обещает убить всех титанов до единого, после того как один из них поедает его мать. Но на пути к своей цели он понимает, что его представления о титанах были ложными, а его личность трансформируется до неузнаваемости.