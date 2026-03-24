В Японии выпустили спрей от тараканов в стиле «Атаки титанов»

СМИ: в центре Москвы вновь заработал мобильный интернет
Володин заявил, что Госдума не рассматривает инициативу о запрете обвинительной информации в СМИ
Rockstar потратила три года на разработку реалистичного разбитого стекла для GTA 6
Астроном назвал даты самых ярких весенних звездопадов
FKA Twigs подала в суд на инди-группу The Twigs из‑за спора о названии
Том Йорк выпустит сольный альбом в 2026 году
Роберт Паттинсон и Зендая в новом отрывке из фильма «Вот это драма!»
Совместный альбом Басты и Гуфа выйдет 17 апреля
Оксимирона* заочно приговорили к обязательным работам
Майли Сайрус снялась в новой версии заставки канала Disney
World Athletics сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики все связанные с допингом санкции
Ученые научились измерять постигровую депрессию. Сильнее всего ей подвержены любители RPG
«Чудо-человека» продлили на 2-й сезон
Минздрав рекомендовал направлять любителей бань на обследование спермы
Инстаграм* добавил возможность менять порядок фото в карусели после публикации
28 марта воздух в Москве может прогреться до +17 градусов
Звезда «Олененка» Джессика Ганнинг не вступала в отношения до 36 лет
Стали известны лауреаты премии «Ника»
Во вселенной The Sims появится знаменитая Lofi Girl
В Японии запустили экскурсионный поезд к горе Фудзи, предназначенный только для иностранцев
Звезда «Большой маленькой лжи» Джеймс Таппер снимет первый фильм в качестве режиссера
Отстраненный тренер пришел на матч в одежде священника и подрался с игроком соперников
СМИ: Селин Дион проведет осенью первые концерты после перерыва из‑за болезни
Команда бистро «Жан-Жак» объединилась с «Ночлежкой», чтобы привлечь внимание к проблеме бездомности
«Простые вещи» столкнулись с финансовыми трудностями и попросили о помощи
Кирстен Данст снимется в сиквеле фильма «Горничная» с Сидни Суини
Корейский мессенджер KakaoTalk вошел в топ-10 российского App Store
С 2020 года число курьеров в Москве увеличилось с 8000 до 120 000 человек

В Японии выпустили спрей от тараканов в стиле «Атаки титанов»

Иллюстрация: Production I.G.

Японская компания Earth Pharmaceutical выпустила средство от тараканов Goki Jet Pro с персонажами манги и аниме «Атака титанов». Новинка создана эксклюзивно для магазинов сети Daiso.

Всего представлено три дизайна — с Эреном, Леви и Микасой. Объем каждого флакона составляет 200 миллилитров, цена — 550 иен с учетом налога (281 рубль). Коллаборация призвана привлечь молодую аудиторию до 30 лет.

Аниме «Атака титанов» основано на одноименной манге, которая выходила в Японии с 2009 по 2021 год. Действие разворачивается в мире, который вместе с человечеством населяют титаны — огромные, пышущие жаром антропоморфные существа, питающиеся людьми.

Главный герой Эрен Йегер обещает убить всех титанов до единого, после того как один из них поедает его мать. Но на пути к своей цели он понимает, что его представления о титанах были ложными, а его личность трансформируется до неузнаваемости.

