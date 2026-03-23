«Простые вещи» столкнулись с финансовыми трудностями и попросили о помощи

Кирстен Данст снимется в сиквеле фильма «Горничная» с Сидни Суини
СМИ: Селин Дион проведет осенью первые концерты после перерыва из‑за болезни
Команда бистро «Жан-Жак» объединилась с «Ночлежкой», чтобы привлечь внимание к проблеме бездомности
Корейский мессенджер KakaoTalk вошел в топ-10 российского App Store
С 2020 года число курьеров в Москве увеличилось с 8000 до 120 000 человек
Пассажирский самолет столкнулся в аэропорту Нью-Йорка с пожарной машиной. Пилоты погибли
Путин подписал закон о льготной аренде помещений для книжных магазинов и культурных мероприятий
Дуэйн Джонсон в образе Мауи в трейлере лайв-экшна «Моана»
В седьмой ярмарке «Арт Россия» поучаствуют более 100 независимых художников и галерей
Артисты сделали каверы на песни МакSим к 20-летию альбома «Трудный возраст»
Барри Манилоу выпустит первый альбом за 15 лет
В Подмосковье зафиксировали первый в этом году укус клеща
Разрушение AT-AT — в новом тизере «Мандалорца и Грогу»
Минздрав: у мужчин с талией 94 сантиметра — ожирение
Эндрю Гарфилд о первом трейлере нового «Человека-паука»: «Выглядит круто, очень-очень круто»
Звезда «Фила из будущего» Рики Ульман готов к возвращению спустя 20 лет
Действие сериала по Assassin’s Creed развернется в Древнем Риме
Умер владелец OnlyFans Леонид Радвинский
Учитель принес на урок PS5 и зашел в Assasin’s Creed, чтобы рассказать о промышленной революции
Том Холланд похвалил фильм «Вот это драма!» с Зендаей в главной роли: «Он вас потрясет»
Московские туалеты попросили внести в «белые списки»
Реже-Жан Пейдж снялся в фильме «Ты, я и лето в Тоскане», чтобы доказать, что ромкомы живы
В России ослабили блокировку Telegram: доля сбоев упала до 55%
Продажи шаурмы в России снизились на 12%
Звезда «Офиса» Брайан Баумгартнер рассказал о споре с NBC из‑за вырезанной шутки
Олимпиец Том Дейли связал для Райана Гослинга кардиган по мотивам «Проекта „Конец света“»
Прямой автобус из Китая во Владивосток запустят 30 марта
Джейсон Момоа эвакуировал семью с Гавайев из‑за мощнейшего за 20 лет наводнения

«Простые вещи» столкнулись с финансовыми трудностями и попросили о помощи

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Простые вещи»

Петербургская инклюзивная мастерская «Простые вещи» столкнулась с финансовыми трудностями из-за переезда. Об этом ее представители рассказали «Афише Daily».

В феврале проект открылся на новом месте ― на Московском проспекте, 55. Однако, как рассказали в мастерской, уже три месяца они не могут запустить производство на полную: чинят вентиляцию, подключают печи, ищут потерянные вещи.

Из-за этого «Простым вещам» пришлось отказаться от заказов и потерять доход, но продолжать платить зарплаты. С каждым месяцем разрыв между доходами проекта и его расходами увеличивается. 

Вскоре, как отмечают представители проекта, производство вновь заработает ― там снова будут варить свечи и делать посуду. Однако деньги мастерской нужны уже сейчас.

«Простые вещи» просят их поддержать ― купить какой-нибудь товар с их склада, оформить предзаказ или сделать пожертвование. Ознакомиться с ассортиментом можно в интернет-магазине, кафе «Огурцы» на Фонтанке, 96, или новом пространстве на Московском, 55 (здесь также можно посмотреть работы художников проекта). 

Чтобы сделать предзаказ от бизнеса, нужно написать на почту partners@prostieveschi.ru. Мастерская может собрать подарки на любой из праздников, велком-паки, мерч на мероприятие, подарки детям сотрудников, корпоративные наборы. 

«Простые вещи» — это мастерские в Петербурге, где работают взрослые люди с ментальными особенностями. Мастера вместе с волонтерами создают керамическую посуду, текстиль, деревянные изделия, мебель, аксессуары, джемы и карамель.

Расскажите друзьям