Артисты сделали каверы на песни МакSим к 20-летию альбома «Трудный возраст»

В честь двадцатилетия первого альбома МакSим «Трудный возраст» популярные музыканты записали каверы на композиции из него. Об этом пишет «Большой город».
В сборнике участвовали Травма, Дора, Lida, Mona, Женя Трофимов, «Комната культуры», Куок, Nansi & Sidorov, Абрикоса, «Лампабикт» и Beautiful Boys. Премьера состоится 27 марта. Пресейв доступен по ссылке.
Треклист
- Травма, Дора — «Трудный возраст»;
- Nansi & Sidorov — «Сантиметры дыханья»;
- Lida — «Нежность»;
- Абрикоса — «Лолита»;
- Beautiful Boys — «Сон»;
- «Лампабикт» — «Ветром стать»;
- Женя Трофимов, «Комната культуры» — «Отпускаю»;
- Куок — «Пам-парам»;
- Mona — «Знаешь ли ты».
Источник: пресс-служба лейбла S& P Digital
Дебютный альбом МакSим «Трудный возраст» вышел в 2006 году. Он получил золотую, бриллиантовую и пять платиновых сертификаций в России. Три сингла («Отпускаю», «Знаешь ли ты», «Ветром стать») возглавили общий чарт стран СНГ.