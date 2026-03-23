Умер владелец OnlyFans Леонид Радвинский

Владелец OnlyFans Леонид Радвинский умер в возрасте 43 лет, пишет Bloomberg. Причина смерти ― рак.



«С глубокой скорбью сообщаем о смерти Лео Радвинского. Лео мирно скончался после долгой борьбы с раком. Его семья просит уважать ее право на частную жизнь в это трудное время», ― говорится в заявлении компании.



Основанная в 2016 году британцами Гаем и Тимом Стокли, OnlyFans приобрела известность благодаря размещению эротических материалов, запрещенных в большинстве социальных сетей. Радвинский купил контрольный пакет акций платформы в 2018 году. «Он превратил ее в культурный феномен, который изменил порноиндустрию, позволив создателям напрямую взимать плату за свой контент», — пишет Bloomberg.



С 2021 года Радвинский выплатил себе около 1,8 млрд долларов дивидендов от платформы. В OnlyFans сообщили, что Радвинский передал свою собственность в траст в 2024 году. Известно, что он вел переговоры о продаже 60% акций OnlyFans. Согласно сделке, стоимость сайта оценивалась в почти 5,5 млрд долларов. К февралю 2026 года переговоры все еще находились на ранней стадии.



Радвинский родился в Одессе, но его семья переехала в Чикаго, когда он был ребенком. В последнее время он жил во Флориде. В OnlyFans сообщили, что Радвинский поддерживал «несколько благотворительных проектов по всему миру».