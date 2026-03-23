Джейсон Момоа эвакуировал семью с Гавайев из‑за мощнейшего за 20 лет наводнения

Джейсон Момоа вместе с семьей эвакуировался с северного побережья острова Оаху, где они находились, из-за обрушившегося на Гавайи шторма.
Стихия привела к самому сильному наводнению в регионе за последние два десятилетия. По словам Момоа, в пятницу отключилось электричество, а угроза прорыва плотины Вахиава вызвала массовую эвакуацию.
Актер поделился в соцсетях видео, на которых видны масштабы разрушений. Из-за непогоды ему пришлось отменить запланированное на выходные музыкальное мероприятие.
В своем обращении Момоа призвал местных жителей поддерживать друг друга. Губернатор Гавайев Джош Грин сообщил, что жертв удалось избежать. По данным мэрии Гонолулу, более 230 человек были эвакуированы спасателями.