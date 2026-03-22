В США нашли двойника Джеффри Эпштейна ― и он не рад своей вирусной славе

Жителя Флориды приняли за Джеффри Эпштейна. Это подарило мужчине нежеланную славу и заставило его объяснять, что он ― не скандальный финансист.
Все началось с того, что 12 марта тиктокер Эндрю Поузи выложил ролик с мужчиной, невероятно похожим на Джеффри Эпштейна. Двойник умершего секс-преступника ехал на кабриолете по шоссе в Южной Флориде. «Эпштейн жив!», ― кричит на видео блогер.
Тикток собрал более 10 млн просмотров. В комментариях пользователи начали писать, что сходство выглядит «до жути точным». Другие стали подозревать, что Эпштейн и действительно инсценировал смерть. Некоторые посоветовали мужчине, попавшему в кадр, сменить внешность.
В результате двойнику Эпштейна пришлось самостоятельно прояснять ситуацию. Он создал в инстаграме новый аккаунт @not.epstein, где выложил свое фото с подписью: «Привет. Я Пит из Палм-Бич… не Джеффри Эпштейн».
Мужчина также завел аккаунт в X, где уже собрал почти 20 тыс. подписчиков. В одном из роликов он сказал, что его телефон начал буквально разрываться, после того как тикток с ним стал вирусным.
«Хочу поблагодарить всех за позитивные комментарии, которые я получил после того, как сказал, что я не Джеффри Эпштейн. Я совершенно точно не Джеффри Эпштейн, я просто остаюсь собой», ― сказал Пит в другом видео.
Он также подчеркнул: «[Эпштейн] — очень плохой человек, очевидно, из-за того, что он сделал, и он мертв. А я жив».
Против своей воли двойник Эпштейна стал знаменитостью. И теперь ходит на подкасты и дает интервью. В них мужчина сказал, что не планирует менять стиль или прическу, чтобы меньше походить на Эпштейна. Он также признался, что это не первый раз, когда его принимают за скандального финансиста. Однажды Пит появился на заднем плане в эпизоде «Настоящих домохозяек», чем тоже вызвал переполох в интернете. А в другой раз его засняли на хоккейном матче, куда он пришел с детьми.
