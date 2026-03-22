Американец, незаконно получивший миллионы долларов на ИИ-песнях, признал вину в мошенничестве

52-летний Майкл Смит из Северной Каролины признал вину в многомиллионном мошенничестве со стриминговыми сервисами. Об этом сообщает The Guardian.
Американец загрузил на стриминговые сервисы тысячи песен, созданных с помощью искусственного интеллекта. Затем он использовал автоматизированных ботов, чтобы накрутить число прослушиваний до миллиардов.
По версии следствия, при помощи такой схемы Смит незаконно получил более 1 млн долларов роялти. С 2017 по 2024 год он набирал до 661 тыс. прослушиваний в день, что приносило ему около 1 млн долларов в год.
«Хотя песни и слушатели были фальшивыми, миллионы долларов, которые Смит украл, были вполне реальными. Это миллионы долларов роялти, которые Смит отнял у настоящих, достойных артистов и правообладателей. Наглая схема Смита окончена: теперь он осужден за федеральное преступление, связанное с мошенничеством при содействии ИИ», ― заявил прокурор США Джей Клейтон.
Смиту предъявили обвинения в сентябре 2024 года. Недавно он пошел на сделку с федеральными прокурорами, признав вину в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.
По условиям сделки Смиту грозит до пяти лет тюрьмы и конфискация 8 млн долларов. Приговор обвиняемому вынесут в июле. Дело Смита ― одно из первых успешных уголовных преследований за мошенничество, связанное с ИИ, в музыкальной индустрии.