Физик вывел формулу, показывающую, сколько раз можно сложить блинчик

Паапа Эссьеду получал угрозы после утверждения на роль Северуса Снейпа
Американец, незаконно получивший миллионы долларов на ИИ-песнях, признал вину в мошенничестве
Чаппелл Роан извинилась за инцидент с охранником, который довел до слез девочку
Парк развлечений по Minecraft откроется в Лондоне в 2027 году
Летом 2026 года выйдет трехтомник «Энциклопедия Большого театра России»
В Корее обнаружили останки маленького пушистого динозавра и назвали его в честь мультперсонажа
Футболист рассказал, что Чаппелл Роан и ее охранники довели до слез его 11-летнюю дочь
Создатели «Все везде и сразу» планируют начать съемки нового фильма этим летом
Появился трейлер триллера «Опасные отношения»
«Меланхолию» Ларса фон Триера покажут в «Зотов.Кино»
Россияне чаще всего увольняются из‑за несоответствия зарплаты и задач
Барри Кеоган рассказал, что не выходит из дома из‑за онлайн-буллинга
Старшеклассники в России смогут изучать все предметы на базовом уровне и не выбирать профильные
Минспорта России официально признало женские смешанные единоборства (ММА) видом спорта
Житель Подмосковья хотел отсудить у бывшей жены часть денег, потраченных на ее пластику груди
Минцифры опровергло введение «белых списков» для домашнего интернета
На австралийском острове Кенгуру хотят запретить ввоз и содержание кошек
В третьем сезоне «Одних из нас» сыграют Кириана Краттер и Мишель Мао
Марк Уолберг и Пол Уолтер Хаузер в трейлере фильма «Шары вверх»
Дейв Грол впервые подробно рассказал о последствиях измены
Лидер BTS RM получил травму на репетиции перед концертом воссоединения
В Росреестре назвали самые популярные названия улиц в России
Пиво в России подорожало на 15% за год
Винсент Д’Онофрио в новом тизере второго сезона «Сорвиголовы»
Шварценеггер, Сталлоне и Ван Дамм простились с Чаком Норрисом
Аня Тейлор-Джой рассказала о своей героине в «Дюне-3»
«Мы стали братьями»: Барри Кеоган о работе над байопиком The Beatles
На «Хлебозаводе» впервые пройдет благотворительный маркет в пользу фонда «Обнаженные сердца»

Физик вывел формулу, показывающую, сколько раз можно сложить блинчик

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: M Draa/Unsplash

Том Марзин из Корнельского университета в США вывел формулу, которая показывает, сколько раз можно сложить блинчик, прежде чем он начнет самопроизвольно раскрываться обратно. Об этом сообщает New Scientist со ссылкой на препринт, опубликованный на arXiv.

Марзин задумался о складывании блинов во время отпуска в родной Бретани (регион Франции), где блины особенно популярны. Физик заметил, что если у блинчика просто подвернуть один край, то он самостоятельно развернется обратно. Однако при более сильном сгибе трение и сила тяжести удерживают конструкцию в устойчивом положении. 

Если же блин согнуть достаточно большое количество раз, то он тоже перестанет держаться в свернутом положении и самопроизвольно раскроется. Марзину захотелось выяснить, какие закономерности управляют этим поведением. 

«Здесь мы имеем дело с тем, что я называю мягким, или плавным, складыванием. И все сводится к соперничеству между гравитацией и упругостью», — пояснил ученый.

Один из способов описать это соперничество — закрепить один край блина на столе, позволить другому свисать и измерить, насколько сильно он провисает. Марзин обнаружил, что результат можно предсказать с помощью величины, которая называется упруго-гравитационной длиной. Она объединяет плотность материала, его жесткость и силу тяжести. Ученый предположил, что это число должно определять поведение гибких материалов и в других ситуациях ― и компьютерные модели подтвердили его догадку.

Чтобы проверить результаты моделирования на практике, Марзин экспериментировал с пластиковыми дисками, покупными тортильями и, конечно, блинами. Сначала он пытался готовить их сам, но для научного эксперимента такие образцы не подходили.

«Я плохо контролировал толщину, — говорит он. — Поэтому попросил маму провести эксперимент во Франции. Я попросил ее купить штангенциркули, линейки и блины промышленного производства. Скорее всего, их сделали на машине, а значит, у них была ровная и одинаковая толщина».

Эксперименты Марзина подтвердили, что все параметры складывания блинов зависят от упруго-гравитационной длины. Согласно его уравнениям, блин диаметром 26 сантиметров и толщиной 0,9 миллиметра можно сложить максимум четыре раза. А тортилью того же размера, но толщиной 1,5 миллиметра, у которой упруго-гравитационная длина в 3,4 раза больше, получится сложить только дважды. «Эта длина описывает всю физику процесса», — говорит Марзин.

Расскажите друзьям