Минспорта России официально признало женские смешанные единоборства (ММА) видом спорта

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Cooper Neill/Getty Images

Минспорта России официально признало женские смешанные единоборства (ММА) видом спорта, говорится на сайте Союза ММА в России.

Решение приняли после встречи в Министерстве спорта 6 марта. Первым турниром, на котором женщины смогут выступить в новом статусе, станет чемпионат России 2026 года в Сочи.

«Уважаемые женщины, поздравляю вас с признанием женского ММА! <…> Искренне рад за наших спортсменок — у них появилась возможность получать спортивные разряды, звания и титулы», — рассказал президент Союза ММА России Сергей Фатеев.

Мужской ММА официально признали видом спорта в России в сентябре 2012 года. Его внесли во Всероссийский реестр видов спорта. Первый чемпионат России по смешанным единоборствам прошел 28–30 сентября 2012 года в Чехове.

Недавно стало известно, что картина Валерии Гай Германики о российском бойце ММА Александре Емельяненко выйдет в российский прокат. Премьера запланирована на 9 апреля. Фильм рассказывает о жизни и карьере спортсмена, в том числе о связанных с ним скандалах и деталях его личной жизни.

Расскажите друзьям