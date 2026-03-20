В Китае дедушка бросил внучку в туалете. Она выжила и спустя 28 лет нашла своих родителей

В Китае мужчина бросил в туалете новорожденную внучку, потому что хотел внука. Девочка выжила и спустя 28 лет смогла найти своих биологических родителей, пишет газета South China Morning Post.
Хун Янли была третьим ребенком в сельской семье. Она жила в Наньчане, провинция Цзянси. Ее мать Ян рассказала, что на следующий день после родов ее свекор предложил забрать девочку, чтобы женщина могла отдохнуть. Ее муж тогда уехал, а Ян была слаба, поэтому согласилась. В тот день она видела свою дочь последний раз.
Оказалось, что дедушке не понравилось, что у него родилась внучка, а не внук. Он доехал до соседней деревни и оставил младенца в туалете. Рядом мужчина положил 120 юаней (около 1,5 тыс. р.), пакет детской смеси и записку с датой рождения.
Ян после случившегося возненавидела свекра и не общалась с ним до самой его смерти. Отец Хун Сюй рассказал, что чувствовал себя виноватым в пропаже дочери. Из-за того, что в Китае действует концепция «сыновьего благочествия», которая обязывает уважать родителей, он не смог обратиться в полицию и рассказать о поступке отца. «Я продолжал искать нашу младшую дочь, но никаких новостей не было», — сказал Сюй.
Девочка выжила. Ей было всего два дня, когда ее плач из туалета услышал местный житель. Он забрал ребенка и отвез в местный приют. Спустя год девочку удочерила семья из Нидерландов и увезла ее в свою страну.
По данным СМИ, все эти годы Хун была окружена любовью и заботой. Она выросла и получила докторскую степень.
Долгие годы Хун хотела найти своих биологических родителей. В 2024 году китайские волонтеры помогли ей сдать образец крови в базу данных пропавших детей. Позже полиция смогла найти ее мать и отца, благодаря тесту ДНК.
14 марта девушка прилетела в Китай, чтобы встретиться с настоящими мамой и папой. Ян и Сюй встретили ее банкетом и фейерверками. Мать расплакалась, а отец подарил дочери золотой браслет и нефритовый кулон.
Хун отметила, что не понимает китайский язык, и приехала с переводчиками, но была тронута такой встречей. Ее биологические родители сообщили, что благодарны ее приемным родителям за то, что они вырастили их ребенка, и пообещали навестить их в Нидерландах.