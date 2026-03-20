Концерт BTS принесет экономике Кореи сотни миллионов долларов

Фото: Daniel Bernard/Unsplash

Концерт кей-поп-группы BTS в Сеуле принесет экономике Южной Кореи сотни миллионов долларов. Об этом сообщил корейский портал Yonhap News Agency со ссылкой на министра финансов страны Ку Юн Чхоля.

По его словам, воссоединение коллектива будет экономически выгодно для Кореи. «Ожидается, что этот концерт принесет триллионы вон экономической выгоды, но его нематериальные эффекты могут быть в несколько или даже десятки раз больше», — заявил он.

Министр считает, что возобновление концертной деятельности BTS может помочь экономике страны вернуться к нормальному состоянию. Ку Юн Чхоль надеется, что оно также принесет надежду многим людям, обеспокоенным военными действиями на Ближнем Востоке.

Корейский институт культуры и туризма ранее оценил экономическую выгоду от выступления BTS в 1,2 трлн вон. Эта сумма соотвествует примерно 900 млн долларов. Предположительно, концерт группы повысит туристические расходы и в целом хорошо скажется на национальном бренде.

Агентство Bloomberg же пишет, что экономика Сеула получит около 177 млн долларов за один концерт. Грядущий тур BTS может стать рекордным по доходам и сравниться с туром Тейлор Свифт.

Концерт BTS состоится 21 марта на площади Кванхвамун в центре Сеула. На шоу, как считают организаторы, придут до 260 тыс. человек.

