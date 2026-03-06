Среди россиян вырос спрос на поездки в Южную Корею из‑за воссоединения BTS

В 2026 году интерес российских туристов к поездкам в Южную Корею вырос на 40%. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).
Главным драйвером роста стало долгожданное воссоединение группы BTS и их мировой тур, стартовавший весной. Туроператоры отметили резкий рост спроса на тематические экскурсии.
Особой популярностью пользуются индивидуальные туры «Сеул в стиле кей-поп», включающие посещение мест съемок клипов знаменитых групп и молодежных центров.
Коммерческий директор YouTravel.me Валерий Бритаус назвал год прорывным для южнокорейского направления. «Если год назад Южная Корея была нишевым направлением с долей спроса около 2–3%, то сегодня она стабильно входит в число самых быстрорастущих. Причем люди едут не просто посмотреть страну, а за конкретными эмоциями, связанными с кей-поп-культурой», — добавил он.