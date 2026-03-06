Про детеныша макаки Панча появилась браузерная игра
«Аэрофлот» отменил все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта
Uniqlo выпустит коллекцию одежды совместно с Disney и «Формулой-1»
Х5 представит коллекцию униформы от дизайнера, одевающего Cardi B и Ренату Литвинову
Четыре мартовских дня приносят цветочным 7% годового оборота
В Музее Москвы покажут фильм Кирилла Косолапова «Дорога жизни»
Dior планирует к 2028 году возобновить работу двух магазинов в Москве
YouTube тестирует личные сообщения прямо в приложении
Seven Lab представил весенне-летнюю коллекцию
Индонезия запретила пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
Общественница пожаловалась в прокуратуру на Shaman из‑за латиницы в псевдониме
В России разработали капли от насморка, не вызывающие привыкания
Концерты рэпера Flo Rida в России перенесут с марта на май
Из Волги исчезает вобла
Участники BTS в тизере концертного фильма для Netflix
У концерта Гарри Стайлза на Netflix появился первый тизер
Chupa Chups выпустил неоткрываемый леденец. Его обертка устойчива к огню и пиле
Константин Хабенский назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Худруком стал Сергей Безруков
Энн Хэтэуэй выпустила песню — это саундтрек к фильму «Мать Мария»
Microsoft анонсировала новую Xbox ― Project Helix
Райан Гослинг говорит с инопланетянином в первом отрывке «Проекта „Конец света“»
Энн Хэтэуэй и Пол Мескал вручат награды на «Оскаре-2026»
Сиквел мультфильма «Дикий робот» запущен в разработку
К 8 Марта спрос на сладости в России вырастает в три раза
Карла Гуджино сыграет в ремейке «Изгоняющего дьявола» Майка Флэнагана
Дейзи Эдгар-Джонс снимется в экранизации романа «Завтра, завтра, завтра» Габриэль Зевин
Фигурист Илья Малинин получил премию Fair Play Award за поддержку соперника на Олимпиаде
Режиссеру «Властелина Колец» Питеру Джексону вручат почетную награду Каннского кинофестиваля

Среди россиян вырос спрос на поездки в Южную Корею из‑за воссоединения BTS

Афиша Daily
Фото: Daniel Bernard/Unsplash

В 2026 году интерес российских туристов к поездкам в Южную Корею вырос на 40%. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Главным драйвером роста стало долгожданное воссоединение группы BTS и их мировой тур, стартовавший весной. Туроператоры отметили резкий рост спроса на тематические экскурсии.

Особой популярностью пользуются индивидуальные туры «Сеул в стиле кей-поп», включающие посещение мест съемок клипов знаменитых групп и молодежных центров.

Коммерческий директор YouTravel.me Валерий Бритаус назвал год прорывным для южнокорейского направления. «Если год назад Южная Корея была нишевым направлением с долей спроса около 2–3%, то сегодня она стабильно входит в число самых быстрорастущих. Причем люди едут не просто посмотреть страну, а за конкретными эмоциями, связанными с кей-поп-культурой», — добавил он.

Расскажите друзьям