Директором Театра имени Ленсовета стал Алексей Фрадин

Фото: Алексей Фрадин/"ВКонтакте"

Режиссер Алексей Фрадин стал директором Театра имени Ленсовета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комитет по культуре Петербурга.

Фрадин ранее возглавлял Театр комедии имени Акимова. Теперь исполняющим его обязанности станет Алексей Селуков. Фрадин работал в театре комедии на протяжении десяти лет.

Всего режиссер работал более 30 лет в культурных учреждениях Петербурга. С 2006 года он выступал художественным руководителем Ледового театра, затем был директором детского музыкального театра «Зазеркалье».

В Театр комедии имени Акимова Фрадин пришел в 2015 году. Кроме того, он участвовал в проведении ежегодной премии «Золотой софит».

Театр имени Ленсовета существует уже более 90 лет — он отметил юбилей в 2023 году. В прошлом театр возглавляли режиссеры Борис Сушкевич, Николай Акимов, Игорь Владимиров, Владислав Пази, Юрий Бутусов. В 2019 году худруком театра стала Лариса Луппиан.

