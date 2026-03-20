Кристен Риттер сыграет главную роль в сериале по роману, который она написала
Пит Дэвидсон стал амбассадором бренда Crocs
Умер актер Чак Норрис
Архитектурное бюро Da bureau выпустило книгу, посвященную 11-летию студии
Почти 80% россиян смотрят видео более часа в день
В Алматы появился арт-объект, посвященный спасению собаки
Опрос: весной и летом россияне чаще читают стихи Сергея Есенина, а зимой — Александра Пушкина
Наташа Лионн рассказала о своем здоровье спустя два месяца после рецидива
Лерчек обратилась в СК с просьбой проверить следователя, который не разрешил ей посетить врача
Центробанк снизил ключевую ставку до 15%
В Москве пройдет 33-й фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»
В Кинокампусе Горького пройдут бесплатные пробные мастер-классы для детей и подростков
130 концертов и никаких ВИП-зон: фестиваль «Дикая мята» объявил программу 2026 года
Появился трейлер фильма «Кукла», снятого Егором Бероевым
Рене Рапп присоединится к пятому сезону «Утреннего шоу»
Макс Корж выступит на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле
«Аэрофлот» переходит на летнее расписание
Китайский язык стал вторым по популярности в «Яндекс Переводчике»
Трейлер нового «Человека-паука» побил рекорд «Дэдпула» и стал самым просматриваемым в истории
«Иванушки International» все же не будут менять название
Российские ученые разрабатывают овощную оранжерею для полетов на Марс
Профессия автомаляра стала самой высокооплачиваемой среди рабочих в России
Звезда «Олененка» Джессика Ганнинг появится в экранизации «Берлинской ночи» Филипа Керра
Инсайдер: Джош Хартнетт сыграет главную роль в новом фильме Оливера Стоуна
В школах Кубы будут преподавать русский язык как первый иностранный
Кирстен Данст снимется в сиквеле «Minecraft в кино»
Кристен Стюарт сыграет первую женщину-астронавта США в сериале Amazon о катастрофе «Челленджера»
СМИ: Чака Норриса госпитализировали на Гавайях

Оливия Родриго рассказала, что не любит дейтинг-сервисы

Фото: @oliviarodrigo

Певица Оливия Родриго рассказала о своем опыте использования приложений для знакомств в интервью для британского журнала Vogue

Однажды Родриго поняла, что она почти не знакомится c людьми случайно, так как  постоянно работает в студии со своим продюсером. Артистка в течение месяца стала пользоваться дейтинг-сервисом Raya, которое называют приложением для знакомств знаменитостей. По ее словам, она быстро поняла, что это не для нее. 

«Я подумала: „Вау, больше никогда“. Это было так ужасно. Я даже не увидела никого крутого!» — сказала певица. 

После этого опыта Родриго начала сама писать мужчинам в соцсетях, однако она сталкивается с трудностями в любви. «Отношения в наши дни такие странные! Я определенно девушка, которая может любить. Я хочу быть преданной и влюбленной. И да, в наши дни это тяжело», — пояснила она.

Недавно МВБ США ответило Оливии Родриго на просьбу «не использовать ее творчество для расистской, полной ненависти пропаганды» цитатой из ее же песни. Они использовали слова из трека «All-American Bitch».

 

