Оливия Родриго рассказала, что не любит дейтинг-сервисы

Певица Оливия Родриго рассказала о своем опыте использования приложений для знакомств в интервью для британского журнала Vogue



Однажды Родриго поняла, что она почти не знакомится c людьми случайно, так как постоянно работает в студии со своим продюсером. Артистка в течение месяца стала пользоваться дейтинг-сервисом Raya, которое называют приложением для знакомств знаменитостей. По ее словам, она быстро поняла, что это не для нее.



«Я подумала: „Вау, больше никогда“. Это было так ужасно. Я даже не увидела никого крутого!» — сказала певица.



После этого опыта Родриго начала сама писать мужчинам в соцсетях, однако она сталкивается с трудностями в любви. «Отношения в наши дни такие странные! Я определенно девушка, которая может любить. Я хочу быть преданной и влюбленной. И да, в наши дни это тяжело», — пояснила она.



Недавно МВБ США ответило Оливии Родриго на просьбу «не использовать ее творчество для расистской, полной ненависти пропаганды» цитатой из ее же песни. Они использовали слова из трека «All-American Bitch».



