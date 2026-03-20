Архитектурное бюро Da bureau выпустило книгу, посвященную 11-летию студии

Фото: Tatlin

Архитектурное бюро Da bureau представило книгу, посвященную 11-летию студии. Издание вышло в петербургском издательстве Tatlin, там же в 2013 году была опубликована первая работа бюро о молодых российских архитекторах.

Новая книга стала жестом благодарности и фиксацией пройденного пути. На 11 лет работы команды пришлось более 270 реализованных проектов по всему миру, более 200 наград в области архитектуры, дизайна и света.

В издание вошли избранные работы, которые, по мнению авторов, наиболее ярко отражают подход и философию бюро: ресторан Birch в Петербурге и Дубае, Under The Sea, Cococo Bistro, «Кофемания», Myata в Дубае (попавшая в Книгу рекордов Гиннесса), Kinkally (отмеченный гидом Michelin), бар El Copitas, реновация Московского рынка в Казани, кинотеатра Mirage, проекты для брендов Poison Drop и Ekonika, а также десятки других знаковых мест.

Книга стала не просто портфолио бюро, а историей команды, которая начиналась с провала и отстранения от первого самостоятельного проекта, но смогла превратиться в одно из самых заметных архитектурных бюро, работающих сегодня в Петербурге, Москве, Лондоне, Дубае, Вене, на Бали и в Лос-Анджелесе.

