Почти 80% россиян смотрят видео более часа в день

77% опрошенных россиян смотрят видео более часа в день, пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса Anketolog.ru.
При этом каждый пятый (22%) уделяет просмотру видео от одного до двух часов, каждый четвертый (28%) — от двух до четырех часов, а 27% — от четырех часов в день. Среди форматов контента лидируют фильмы и сериалы — их выбирают 62% респондентов. Короткие видео до двух минут предпочитают 49% участников опроса, лонгриды и ролики длительностью от 2 до 20 минут — по 47%. Длинные видео смотрят 29% опрошенных, мемы — 26%, подкасты — 19%, а прямые эфиры и стримы — 15%. Платить за подписку на онлайн-кинотеатры готовы 43% россиян, а 42% не хотят этого делать.
81% опрошенных пользователей заходят в интернет за контентом практически каждый день, еще 13% — несколько раз в неделю. Более часа проводят в сети 63% пользователей. Треть из них ограничивается промежутком от одного до двух часов.
Среди платформ по охвату лидирует Telegram — им пользовались 70% опрошенных за последние три месяца. Далее следуют «ВКонтакте» (58%), «VK Видео» (52%), Rutube (43%) и YouTube (42%). Основными источниками новостей называют телевидение и телеграм-каналы ведомств и СМИ (по 45%), после них — соцсети (32%) и новостные сайты (28%).