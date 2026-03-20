В Алматы появился арт-объект, посвященный спасению собаки

10 лет назад в Алматы собака упала в водохранилище Сайран и не могла выбраться из-за гладких бетонных берегов. Ей попытался помочь молодой человек. Он спустился вниз, но не смог самостоятельно выбраться и вытащить пса. Увидев это, прохожие взялись за руки и выстроились в живую цепь. Вместе они смогли поднять и парня, и собаку.