В Кинокампусе Горького пройдут бесплатные пробные мастер-классы для детей и подростков

Фото: пресс-служба Киностудии Горького

В Кинокампусе Горького 20 и 27 марта состоятся бесплатные пробные мастер-классы для детей и подростков.

Их проведут по популярным творческим направлениям: «Озвучивание и дубляж», «Актерское мастерство», «Кинопроизводство», «Создание комиксов и цифровая иллюстрация». Участники смогут попробовать себя в разных киноспециальностях, поработать в профессиональной студии звукозаписи и создать собственные проекты. 

Для родителей приготовят презентации программ, где они получат возможность пообщаться с действующими специалистами индустрии. Вход по предварительной регистрации.

20 марта на занятии «Озвучивание и дубляж» ребят 12–13 лет ждут подготовительные упражнения и практика в профессиональной студии звукозаписи, а затем — групповая озвучка фрагмента фильма или мультфильма. В 19.15 состоится аналогичный мастер-класс для подростков от 14 лет. 

В 18.00 пройдет мастер-класс «Профессия — актер» для детей 11–13 лет, где будут актерские упражнения на перевоплощение. Участникам также расскажут о качествах, необходимых для успешного создания образа персонажа, и позволят принять участие в инсценировке этюдов. 

В 19.15 для участников старше 14 начнется мастер-класс «Секреты работы актера в кадре». На занятии расскажут об основных принципах работы на съемочной площадке и о том, как создавать и удерживать роль в кадре. 

В 18.00 и 19.15 родители смогут посетить паблик-ток «Кино и медиа. Озвучивание и мастерство актера». На нем презентуют программы Кинокампуса Горького, а также представят актерский тренинг и показ сцен, видеоэтюдов и веб-комиксов, созданных выпускниками проекта. 

27 марта, в 18.00, ребят 12–13 лет ждут на мастер-классе «Кинопроизводство». Они познакомятся с основными этапами создания фильма (препродакшен, продакшен, постпродакшен), а также узнают о том, из каких профессионалов состоят съемочные команды. Участников ждет практическое задание в виде съемки по сценарию. В 19.15 начнется такой же мастер-класс для подростков 14–17 лет. 

В 18.00 также стартует мастер-класс «Комиксы. Как нарисовать захватывающую историю» для детей от 10 до 17 лет. На занятии каждый нарисует короткий веб-комикс на графическом планшете. 

В 19.15 ребята 14–17 лет приглашаются на мастер-класс «Цифровой художник». Подростки узнают основы диджитал-иллюстрации, научатся работать на графических планшетах и создадут собственное уникальное произведение. 

Для родителей в 18.00 и 19.15 состоится паблик-ток «Кино и медиа. Комиксы и кинопроизводство». Гостей ждет презентация, небольшой тренинг по кинопроизводству, а также показ работ выпускников. После этого состоится беседа со специалистом индустрии кино в формате открытого микрофона. 

Кинокампус Горького — креативное пространство и сообщество на базе легендарной киностудии. На площадке дети и подростки осваивают современные медиапрофессии: от создания фильмов до работы в профессиональной студии звукозаписи и разработки цифровых комиксов. 

