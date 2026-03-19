Кристен Стюарт сыграет первую женщину-астронавта США в сериале Amazon о катастрофе «Челленджера»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Canal+

Amazon Prime Video официально подтвердил запуск ограниченного сериала «Челленджер» о трагедии космического шаттла и судьбе астронавтки Салли Райд. Об этом сообщает Variety.

Главную роль исполнит Кристен Стюарт, для которой этот проект станет дебютом в регулярном телесериале. Сюжет, основанный на книге Мередит Бэгби «Новые ребята», разворачивается вокруг расследования катастрофы «Челленджера» в 1986 году.

В центре истории — Салли Райд, первая американка в космосе и член комиссии Роджерса. Параллельно зрители увидят путь самой Райд и ее коллег — от набора в НАСА до исторического полета, разрушившего гендерные стереотипы.

Режиссером проекта выступит Джеймс Хос («Медленные лошади»), сценарий написала Мэгги Кон («Лестница»). В команде продюсеров — Кайра Седжвик, Amblin Television и собственная компания Стюарт Nevermind.

Расскажите друзьям