На Чукотке началась самая протяженная гонка на оленьих упряжках

На Чукотке стартовала самая протяженная гонка на оленьих упряжках в России под названием «Ръилет», пишет ТАСС.



Оленеводам предстоит пройти около 90 километров из села Чуванское до села Ламутское. «На старт гонки вышли четверо участников, маршрут проходит через ледник и лесные массивы, причем 25 километров дистанции пролегают по руслу реки Еропол — этот участок потребует от каюров особого мастерства и знания местности», — рассказали в правительстве Чукотки.



Ожидаемое время прохождения дистанции — от 7 до 12 часов. Оно будет зависеть от погодных условий и состояния снега, говорится в сообщении.



Победителей и призеров состязания ждут денежные призы и снегоходная техника. Соревнование проводится ежегодно.



