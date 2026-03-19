Смолов признал вину по делу о драке в «Кофемании» и выплатил потерпевшему миллион рублей

Элайджа Вуд выступит с DJ-сетом в честь 25-летия первого фильма «Властелин колец»
Таннер Хейген, Эбби Райдер Фортсон и Максвелл Дженкинс получили главные роли в сериале по «Скуби-Ду»
Александр Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ с учетом плей-офф
Джейсон Бейтман снимет криминальный триллер «Смех додо» с Вуди Харрельсоном Сэмом Рокуэллом
Создатели «Белого лотоса» рассказали о 18 актерах, которые появятся в четвертом сезоне
Расселл Кроу тренирует Дэниела МакФерсона в трейлере фильма «Бой со зверем»
В Великобритании художник представил выставку скульптур, помещающихся в угольное ушко
Джейн Фонда сыграет главную роль в экранизации «Корреспондента»
Вэла Килмера «воскресят» с помощью ИИ для фильма «Глубоко, как могила»
Православная Пасха в 2026 году: какого числа, как отмечать, традиции праздника
В Москве загорелся ресторан «Страна, которой нет»
В британском городе установили так много мемориальных скамеек, что их запретили
Мадонна снимется в сериале «Киностудия». Это будет ее первая роль за 24 года
Визит к косметологу обходится россиянкам в среднем в 8197 рублей
Россиянам в 2026 году на 90% реже стали выдавать многократные шенгенские визы
Появился тизер нового фантастического сериала «Радар»
В Сургуте пройдет чемпионат по поеданию хинкали на скорость
В России женщин, которые не планируют рожать, хотят направлять к психологу
Появился дебютный трейлер «Человека-паука: Совершенно новый день».
Зендая надела на премьеру фильма «Вот это драма!» платье, которое носила на «Оскаре» в 2015 году
Басту в байопике о рэпере сыграет Слава Копейкин
В Москве вырос спрос на стационарные телефоны
За сутки Telegram заблокировал 100 тыс. групп и каналов
На майских праздниках в российских кинотеатрах не будут показывать зарубежные фильмы
Оливия Дин, Charli XCX и Lorde станут хедлайнерами фестиваля Lollapalooza 2026
Аналитики зафиксировали рост интереса к книгам — первоисточникам лауреатов «Оскара» после премии
Джон Гальяно будет разрабатывать коллекции для Zara
В Москву вернулись жаворонки и чибисы

Смолов признал вину по делу о драке в «Кофемании» и выплатил потерпевшему миллион рублей

Афиша Daily
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Футболист Федор Смолов признал вину по делу о драке в «Кофемании» в центре Москвы и выплатил потерпевшему 1 млн рублей. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на адвоката футболиста Варвару Кнутову.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении спортсмена. Защита будет просить суд освободить Смолова от уголовной ответственности и назначить ему штраф.

В ночь на 28 мая игрок отмечал чемпионство ФК «Краснодар» с друзьями. Ближе к утру они отправились в «Кофеманию» на Большой Никитской улице. По словам источников, двое посетителей стали громко обсуждать футболиста за своим столиком. После того как Смолов услышал оскорбления в свой адрес, он подошел к мужчинам и ударил их по лицу. Позже у одного из них диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

По данным «Базы», через некоторое время после стычки Смолову предложили заплатить 1 млн рублей, чтобы запись произошедшего не попала в сеть. Когда Смолов согласился, сумму увеличили, и спортсмен отказался от переговоров. Источники также сообщали, что после на Смолова написали заявление в полицию, но уголовное дело тогда возбуждать не стали. По предварительным данным, вымогатели требовали у Смолова выплатить им 20 млн рублей.

Позже в МВД рассказали, что проводят проверку по факту драки, а также сообщений о вымогательстве у футболиста. При этом участник конфликта сообщил, что у него нет претензий к Смолову, поскольку «произошло недопонимание».

Сам футболист извинился за драку и подтвердил, что стал жертвой вымогателей. Он добавил, что его поведение было непозволительным.

10 сентября стало известно, что в отношении Смолова возбудили уголовное дело из-за драки в «Кофемании». Тогда он частично признал вину.

