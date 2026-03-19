Смолов признал вину по делу о драке в «Кофемании» и выплатил потерпевшему миллион рублей

Футболист Федор Смолов признал вину по делу о драке в «Кофемании» в центре Москвы и выплатил потерпевшему 1 млн рублей. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на адвоката футболиста Варвару Кнутову.
Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении спортсмена. Защита будет просить суд освободить Смолова от уголовной ответственности и назначить ему штраф.
В ночь на 28 мая игрок отмечал чемпионство ФК «Краснодар» с друзьями. Ближе к утру они отправились в «Кофеманию» на Большой Никитской улице. По словам источников, двое посетителей стали громко обсуждать футболиста за своим столиком. После того как Смолов услышал оскорбления в свой адрес, он подошел к мужчинам и ударил их по лицу. Позже у одного из них диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.
По данным «Базы», через некоторое время после стычки Смолову предложили заплатить 1 млн рублей, чтобы запись произошедшего не попала в сеть. Когда Смолов согласился, сумму увеличили, и спортсмен отказался от переговоров. Источники также сообщали, что после на Смолова написали заявление в полицию, но уголовное дело тогда возбуждать не стали. По предварительным данным, вымогатели требовали у Смолова выплатить им 20 млн рублей.
Позже в МВД рассказали, что проводят проверку по факту драки, а также сообщений о вымогательстве у футболиста. При этом участник конфликта сообщил, что у него нет претензий к Смолову, поскольку «произошло недопонимание».
Сам футболист извинился за драку и подтвердил, что стал жертвой вымогателей. Он добавил, что его поведение было непозволительным.
10 сентября стало известно, что в отношении Смолова возбудили уголовное дело из-за драки в «Кофемании». Тогда он частично признал вину.