Джон Гальяно будет разрабатывать коллекции для Zara

Джон Гальяно стал приглашенным дизайнером Zara, пишет издание Business of Fashion.



Сотрудничество продлится два года. Первая коллекция появится в сентябре.



Гальяно будет работать с архивными коллекциями Zara, чтобы выпустить одежду бренда в новой интерпретации с использованием новых материалов. В компании этот процесс назвали «переизданием».



В последние годы Zara пришлось столкнуться с ростом популярности торговых марок Shein и Temu, которые привлекают все больше молодых покупателей, ориентирующихся на бюджетный сегмент, пишет Business of Fashion. В ответ Zara усовершенствовала стратегию, повысила цены, представила больше модных и качественных товаров и инвестировала в создание магазинов премиум-класса, чтобы привлечь покупателей, которым нужно что-то среднее между массмаркетом и роскошью.



Джон Гальяно выступал главным дизайнером бренда Givenchy в 1995–1996 годах и Christian Dior в 1996–2011 годах. В 2011 году он был уволен из Dior за пьяный дебош в парижском кафе, во время которого он позволил себе антисемитские высказывания, а также признался в любви к Гитлеру. В декабре 2024 года Джон Гальяно покинул пост креативного директора Maison Margiela спустя почти 10 лет работы. Тогда он сказал, что «каждый день стремится быть лучшей версией» самого себя, и поблагодарил Мартина Маржела за второй шанс в профессии.