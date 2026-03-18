Ученые нашли в Тихом океане 38 новых видов живых существ

В результате экспедиции проекта Ocean Census фонда «Ниппон» и компании Nekton ученые обнаружили в Тихом океане 38 новых и 28 потенциально новых видов живых существ. Об этом сообщается на сайте проекта.
Исследования проводились в двух наименее изученных глубоководных регионах Японии: Нанкайском желобе и сети подводных гор Ситие. Подводный аппарат Shinkai 6500 с экипажем собрал более 528 образцов морской фауны.
Экспедицию в Нанкайский желоб, один из наиболее геологически активных глубоководных регионов Японии, расположенном в 500–600 км к юго-западу от Токио, возглавлял ученый, доктор Чонг Чен. Здесь из трещин в морском дне бьют холодные сипы (источники) — из глубин на поверхность поднимаются жидкости, богатые метаном и сероводородом. Сообщества живых организмов в этом районе получают энергию не от солнечного излучения, а из химических реакций.
Раньше было известно всего 14 видов животных, обитающих в холодных источниках. Теперь исследователи выяснили, что их на самом деле 80.
В их числе:
• 33 вида моллюсков, включая улиток, двустворчатых моллюсков и блестящего червя;
• 23 вида кольчатых червей, среди которых пескожилы;
• 11 видов членистоногих — ракообразных (крабы, креветки и амфиподы);
• пять видов немертин (ленточных червей);
• четыре вида иглокожих (морские звезды, офиуры и морские огурцы);
• три вида стрекающих (зооантиды, анемоны и гидроиды);
• один вид мшанки (Bryozoa).
Ситие, представляющая собой серию затопленных вулканических вершин, находится к юго-востоку от Токио и в 500–700 км от берега, в северо-западной части Тихого океана. Многие из этих отдаленных подводных гор не изучались. Исследователи на борту судна Shinkai 6500 провели биологические погружения в этом регионе и обнаружили богатые экосистемы, включая новые коралловые сады и участки морского дна, покрытые губками.
Во время погружения стало известно, что большая стеклянная губка, найденная на подводной горе Ситие, играет важную биологическую роль для некоторых многощетинковых червей. В этом исследовании официально описаны и названы два новых вида многощетинковых червей — Dalhousiella yabukii и Leocratides watanabeae, — которые, как было установлено, живут в симбиозе внутри одной и той же стеклянной губки.
Кроме того, в подводных горах Ситие нашли пять новых видов омаров, включая глубоководные виды, принадлежащие к роду Munidopsis. Ученые также обнаружили новые виды кораллов, немертин, амфипод, брюхоногих моллюсков и ракообразных.
Проект Nippon Foundation–Nekton Ocean Census — крупнейшая в мире инициатива, направленная на ускорение открытия новых форм морской жизни. Несмотря на то что океан покрывает более 70% поверхности планеты, он остается одной из наименее изученных экосистем Земли: официально задокументировано лишь около 240 тыс. видов морских обитателей, а миллионы других, как полагают, остаются неоткрытыми.
Фонд «Ниппон» — крупнейший благотворительный фонд Японии. С 1962 года он поддерживает проекты в области образования, здравоохранения, продовольственной безопасности и охраны океана.