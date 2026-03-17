В Центре «Зотов» запустили танцевальную лабораторию для детей с двигательными нарушениями

Благотворительный фонд «Игра» вместе с Центром «Зотов» и платформой современного танца «Берег» запустили танцевальную лабораторию. Ее участниками стали восемь детей и подростков с двигательными нарушениями и их родные: братья, сестры, мамы, бабушки.
С 10 марта по конец мая участники будут встречаться в пространстве Центра «Зотов» с педагогами платформы современного танца «Берег»: Дашей Плоховой, Женей Бакиным и Сашей Рудик, — чтобы потанцевать. Встречи проходят раз в неделю и длятся до 1,5 часа.
Цель лаборатории — показать, что танец может быть не только дружелюбным пространством для двигательной активности, но и формой творческой реализации и социализации детей. А еще это возможность пережить важный опыт сотворчества со своими близкими.
«Все упражнения и задания были продуманы так, чтобы увидеть самих ребят, их интересы и то, как они фантазируют. Мы считаем, что любое тело выразительно, уникально и поэтично. Хочется дать возможность каждому почувствовать, что движение доступно, что в теле есть свобода, через которую можно действовать», — поясняет хореограф и режиссер лаборатории Саша Рудик.
Хореографов танцевальной лаборатории консультируют физические терапевты фонда «Игра», специалисты центра «Особенный сад» Ирина Беркутова и Юлия Марьянская. Они помогают подобрать комфортную «партитуру движений» для каждого ребенка.
Педагоги отмечают, что в обычной жизни тело ребенка с двигательными особенностями — это объект приложения сил врачей и терапевтов. На занятиях лаборатории педагоги меняют роль: тело становится инструментом самовыражения, источником движения, которое придумывает сам ребенок. Танец может стать важным физическим и эмоциональным опытом для детей и их близких, а еще формой терапии без боли, через интерес и удовольствие рядом с семьей и сверстниками.
«Танцуя, человек тренирует внимание, память, координацию, познает свое тело и свои возможности. Наши занятия проходят в необычном месте — в интересном современным пространстве. Это значит, что ребенок воспринимает эту деятельность не как обязательное занятие, которых в его жизни и так много, а как классное и интересное время с близкими и родными ему людьми», — отмечает физический терапевт Юлия Марьянская.
По итогам лаборатории участники и педагоги создадут перформанс и представят его в публичном пространстве, чтобы у детей с двигательными нарушениями и их близких были место для высказывания и возможность увидеть интерес к себе как к художникам. Режиссером выступит Саша Рудик.
«Мы хотим пригласить зрителей, которые могли бы стать как наблюдателями, так и участниками спектакля. Мы поисследуем пространство Центра „Зотов“, понаблюдаем, что в нем интересного, и покажем, как мы с участниками лаборатории оживляли его через интерес, наши зоны восприятия и любопытство», — сказала она.
На занятиях лаборатории также будет находиться художница Полина Чубарь. Делая эскизы, она попробует изучить этот опыт и осмыслить его визуально. А фотограф и педагог Владимир Аверин создаст фотоисторию, которая позволит посмотреть на процесс в динамике — от первого до последнего занятия.