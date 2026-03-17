В поездах московского метро теперь звучат новые «вежливые» объявления

Традиция объявлять станции метро мужским и женским голосом сложилась в Москве еще в 1980-е годы. По направлению в центр в вагонах можно услышать мужской голос, а из центра — женский. Такое же разделение есть и на кольцевых линиях — при движении по часовой и против часовой стрелки. Идея принадлежала Обществу слепых, чтобы легче ориентироваться в метро без карты.