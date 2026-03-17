Пожилой японец отбился от медведя трекинговыми палками

Пожилой японец провалился в берлогу к медведю, но смог отбиться от него трекинговыми палками. Об этом сообщает SoraNews24.
69-летний мужчина вместе со спутницей поднимался на Ивакамияму — гору в префектуре Ивате. На земле лежал снег, и пара сбилась с тропы. Они пытались вернуться на маршрут, когда мужчина случайно наступил в яму и провалился в нее по пояс.
Внутри оказался медведь, который находился в спячке. Зверь проснулся, запаниковал и укусил незваного гостя за левую икру. Затем дикий зверь выбрался наружу и двинулся в сторону женщины. Но пожилой японец несколько раз тыкнул его трекинговыми палками, и животное убежало в лес.
Оба туриста смогли вернуться на тропу и самостоятельно спуститься в город. Медики пришли к выводу, что травма у мужчины незначительная и заживет.
Как отмечает SoraNews24, за последний год число нападений медведей на людей и имущество в Японии заметно выросло.