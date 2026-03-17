Ill Niño выступят в России с новым вокалистом

Американская метал-группа Ill Niño приедет в Россию с туром.

Коллектив выступит в четырех городах: 29 июля в петербургском клубе «А2», 30 июля в московском VK Stadium, 31 июля в Milo Concert Hall в Нижнем Новгороде и 2 августа в екатеринбургском концерт-холле «Свобода».

Ill Niño привезут программу из главных хитов, среди которых легендарные «How Can I Live», «Te Amo… I Hate You», «I Am Loco», «What Comes Around». Кроме того, они представят и новые треки.

Тур станет первым для группы в обновленном составе. В июле 2025 года фронтменом Ill Niño стал Томми Рулетт, известный по группе Jynx. Он занял место у микрофона после ухода Маркоса Леала.

