В Германии подросток угнал автобус, чтобы подвезти подругу в школу

В немецком Висбадене 15-летний подросток угнал рейсовый автобус, чтобы подвезти свою 14-летнюю подругу в школу. Об этом сообщила местная полиция.
Молодой человек похитил автобус в 6 утра в пятницу с территории транспортного предприятия. Он открыл машину без применения силы и завел ее с помощью универсального ключа. Каким образом он завладел этим ключом, выясняют правоохранители.
Оказавшись за рулем, подросток проехал около 130 километров до Карлсруэ. Именно там он подобрал свою подругу и отвез ее в школу.
Сначала сотрудники транспортной компании думали, что один из водителей просто уехал не на том автобусе. Поэтому о случившемся полиция узнала лишь ближе к полудню.
Правоохранители нашли подростка и передали его законным правоохранителям, а автобус вернули в целости и сохранности представителю компании. Юному угонщику теперь грозит два дела ― о краже и о вождении без водительских прав.
