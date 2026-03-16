В Москве пройдет вечер памяти Паши Техника

Афиша Daily

17 апреля в клубе «Графит» в Москве пройдет концерт в память о Паше Технике. Об этом говорится в соцсетях бывшей жены музыканта Евы Карицкой.

«Близкие артисту друзья и исполнители соберутся на мероприятии, чтобы почтить память Паши и исполнить свои композиции, совместные с ним треки, а также куплеты самого Паши», — указано в анонсе. Все собранные деньги передадут семье Техника.

В первой волне артистов из лайнапа — «Черная экономика», «Рыночные отношения», Metox, «Каптерка», Raskol, «Цинк уродов», «Полумягкие», Кальмар, Отец в Тату, Lucky Production, ЭфдиВадим и другие. Вход открыт для посетителей старше 18 лет. На входе в клуб будет работать фейсконтроль. Люди в состоянии опьянения пропускаться внутрь не будут.

Паша Техник скончался в тайской больнице 4 апреля, более недели проведя в искусственной коме. В свидетельстве о смерти причиной названа легочная инфекция. Бывшая жена артиста Ева Карицкая считает, что Паша Техник погиб из‑за действий нелегальных «капельников». 

