Москвичам пообещали рекордно теплую погоду

В понедельник в Москве температура воздуха прогреется до 9–11 градусов выше нуля, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
В течение дня сохранится малооблачная погода без осадков. Если температура превысит +10,3 градуса, то в столице будет установлен очередной суточный рекорд. Нынешний температурный максимум был зафиксирован в 2015 году.
Аномально теплая погода продержится до четверга. Ночью возможны заморозки, от 0 до +3 градусов, а в дневное время столбики термометров будут колебаться в диапазоне от +9 до +12. В конце рабочей недели погода может испортиться.
К выходным снежный покров уменьшится до 20–22 сантиметров, а к концу месяца ― до 1–6 сантиметров.
16 марта может стать уже четвертым рекордно теплым днем с начала весны в Москве. 15 марта был побит температурный рекорд в +9,8 градуса, который держался с 2015 года.
Ранее Тишковец говорил, что снег в Москве растает к 12 апреля, Дню космонавтики.