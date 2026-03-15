Умер бывший гитарист Motörhead Фил Кэмпбелл
В российских регионах у жителей массово изымают домашний скот под предлогом борьбы с пастереллезом
В Узбекистане женщина более 30 лет прожила с паспортом СССР
Умер актер Николай Гаро, известный по фильму «Кавказская пленница»
Джейми Ли Кертис отказалась бы от съемок в сиквеле «Хэллоуина», если бы знала о трилогии
В Роскачестве заявили о праве уволить сотрудника за токсичность
В кинопарке «Москино» снимут российско-индийский фильм
Съемки третьего сезона «Большой маленькой лжи» начнутся этой осенью
Николь Кидман рассказала, что ее подготовка к «Оскару» начинается с посещения церкви
В сиквеле фильма «Руки вверх!» расскажут о развитии группы в 2000-х
Перезапуск «Баффи — истребительницы вампиров» не состоится
В Китае робота «задержали», после того как он напугал пенсионерку
Морриси объяснил отмену концерта тем, что не выспался. В этом году он не явился на треть своих шоу
Умер философ и социолог Юрген Хабермас
Франция вернула Кот-д’Ивуару «говорящий барабан», украденный более 100 лет назад
Айтишник написал в резюме рецепт пельменей и получил оффер
Джеймс Блейк анонсировал концерты в Великобритании и Европе
В Неаполе незрячие впервые прикоснутся к скульптуре «Христос под плащаницей»
В Норвегии лучшему игроку матча подарили 100 огурцов
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
Румынскую песню для «Евровидения» обвинили в романтизации удушения во время секса
В Швеции прошел самый глубокий подземный марафон
Адам Сэндлер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда по версии Forbes
Мошенники начали использовать ИИ для вымогательства у владельцев потерявшихся животных
«Война миров» с Айс Кьюбом стала триумфатором антипремии «Золотая малина»
Розамунд Пайк рассказала, как фильм «Doom» едва не разрушил ее карьеру
Гитару Дэвида Гилмора из Pink Floyd продали на аукционе за 14,6 миллиона долларов
Журналисты Reuters заявили, что узнали настоящее имя Бэнкси

Назван регион России, где никогда не отключают отопление

Фото: Фотобанк Moscow-Live/Flickr

В России в нескольких районах Чукотки отопление не отключают круглый год. Об этом РИА «Новости» рассказали в окружном правительстве.

«Специфика арктического климата диктует особые условия. На Чукотке есть населенные пункты, где отопление не отключают круглый год. К ним относятся, например, село Рыркайпий и поселок Мыс Шмидта — они входят в городской округ Эгвекинот, а также все населенные пункты Чукотского муниципального района», — сообщили в правительстве округа.

Там добавили, что в городском округе Певек подачу тепла прерывают только на 14 дней для проведения ежегодных профилактических и ремонтных работ. В среднем отопительный сезон на Чукотке может длиться 320 дней в году — это один из самых высоких показателей в России. В правительстве добавили, что в других районах Чукотки решение об отключении отопления местные власти принимают, когда среднесуточная температура воздуха держится на отметке не ниже 8 градусов тепла в течение пяти дней подряд.

В конце декабря выяснилось, что Чукотка и Камчатка — регионы России, в которых быстрее всего растут средние зарплаты. За год жители Камчатки стали получать в среднем на 38 тыс. рублей больше. 

