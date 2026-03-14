Умер философ и социолог Юрген Хабермас

В своих работах Хабермас пытался ответить на вопрос, как современное общество вообще может договариваться само с собой. Он считал, что демократия держится не только на выборах, институтах и законах, но и на публичном обсуждении, в котором люди обмениваются аргументами и пытаются прийти к разумному согласию. Отсюда выросли две его самые известные идеи: о публичной сфере — пространстве общественной дискуссии, где формируется мнение граждан, — и о коммуникативном действии, то есть общении, цель которого не победить собеседника, а понять друг друга и выработать общее решение.