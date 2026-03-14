Айтишник написал в резюме рецепт пельменей и получил оффер

Программист из белорусского Гродно Оскар Ланский в качестве эксперимента решил написать рецепт пельменей в своем резюме на фронтенд-разработчика. Его позвали на собеседование и даже предложили ему работу. Ланский рассказал о своем эксперименте в Threads*.
По словам IT-специалиста, свое резюме он оптимизировал под ИИ-агентов, которые ищут подходящих кандидатов. Чтобы увеличить вероятность успеха, Ланский разместил кусок про пельмени под блоком с его достижениями на прошлых местах работы.
«Алгоритмы оценивают релевантность всего резюме. Если облако навыков и другие блоки совпадают с требованиями, оценка резюме будет высокой даже если в одном из блоков написан мусор. Нейронке важны конкретные маркеры — питон, SQL, достижения. Пельмени для нее это просто набор нерелевантного текста, который снизит итоговую оценку», ― пояснил он.
Ланский удивился, когда спустя короткое время его пригласили на собеседование в IT-компанию. «Я представляю лицо рекрутера, которому нейронка отсортировала резюме с пометками „Есть подтвержденные навыки“, „Есть конкретные достижения“, „Подходит по навыкам на 99%“, и даже кинула автоприглашение ― а там пельмени», ― поделился он.
Разработчик пришел на собеседование и даже успел там рассказать о вымышленном опыте работы. Лишь спустя некоторое время представитель компании решил глянуть в резюме и увидел в нем рецепт пельменей. «Посидели, посмеялись», ― описал айтишник реакцию HR-менеджера.
В итоге Ланскому даже готовы были предложить работу, но он отказался. Дело в том, что резюме было написано под фронтендера, а программист специализируется совсем на другой сфере.
