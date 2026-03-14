Умер бывший гитарист Motörhead Фил Кэмпбелл
Морриси объяснил отмену концерта тем, что не выспался. В этом году он не явился на треть своих шоу
Умер философ и социолог Юрген Хабермас
Франция вернула Кот-д’Ивуару «говорящий барабан», украденный более 100 лет назад
Джеймс Блейк анонсировал концерты в Великобритании и Европе
В Неаполе незрячие впервые прикоснутся к скульптуре «Христос под плащаницей»
В Норвегии лучшему игроку матча подарили 100 огурцов
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
Румынскую песню для «Евровидения» обвинили в романтизации удушения во время секса
В Швеции прошел самый глубокий подземный марафон
Адам Сэндлер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда по версии Forbes
Мошенники начали использовать ИИ для вымогательства у владельцев потерявшихся животных
«Война миров» с Айс Кьюбом стала триумфатором антипремии «Золотая малина»
Розамунд Пайк рассказала, как фильм «Doom» едва не разрушил ее карьеру
Гитару Дэвида Гилмора из Pink Floyd продали на аукционе за 14,6 миллиона долларов
Журналисты Reuters заявили, что узнали настоящее имя Бэнкси
Hulu показал трейлер комедии «Pizza Movie» с Гейтеном Матараццо
Спин-офф «Йеллоустоуна» «Маршалы» продлили на второй сезон спустя 12 дней после премьеры
Умерла актриса Джейн Лапотер из сериалов «Корона» и «Аббатство Даунтон»
Кинотеатр в США выпустит ведерко для попкорна в виде сумочки из «Дьявол носит Prada-2»
SMM-редактор «Афиши Daily» и вокалист группы «Гафт» обсудят творчество и кризис среднего возраста
«У меня очень плохое предчувствие»: вышел трейлер нового хоррор-сериала братьев Даффер
Звезда драмы «Голос Хинд Раджаб» не сможет посетить «Оскар» из‑за запрета на въезд палестинцев в США
Работодателя могут оштрафовать за подглядывание в компьютеры сотрудников
Китаец подготовил тещу к первому полету. Он разместил на чемодане QR-код и просьбу о помощи
Брэдли Купер намерен срежиссировать приквел «Одиннадцати друзей Оушена»
Найдены два утерянных эпизода «Доктора Кто» 1960-х годов
Автор песен к «Эйфории» Labrinth заявил об уходе из индустрии и послал к черту шоу HBO

Айтишник написал в резюме рецепт пельменей и получил оффер

Фото: Chirayu Trivedi/Unsplash

Программист из белорусского Гродно Оскар Ланский в качестве эксперимента решил написать рецепт пельменей в своем резюме на фронтенд-разработчика. Его позвали на собеседование и даже предложили ему работу. Ланский рассказал о своем эксперименте в Threads*.

По словам IT-специалиста, свое резюме он оптимизировал под ИИ-агентов, которые ищут подходящих кандидатов. Чтобы увеличить вероятность успеха, Ланский разместил кусок про пельмени под блоком с его достижениями на прошлых местах работы.

«Алгоритмы оценивают релевантность всего резюме. Если облако навыков и другие блоки совпадают с требованиями, оценка резюме будет высокой даже если в одном из блоков написан мусор. Нейронке важны конкретные маркеры — питон, SQL, достижения. Пельмени для нее это просто набор нерелевантного текста, который снизит итоговую оценку», ― пояснил он.

Ланский удивился, когда спустя короткое время его пригласили на собеседование в IT-компанию. «Я представляю лицо рекрутера, которому нейронка отсортировала резюме с пометками „Есть подтвержденные навыки“, „Есть конкретные достижения“, „Подходит по навыкам на 99%“, и даже кинула автоприглашение ― а там пельмени», ― поделился он.

Разработчик пришел на собеседование и даже успел там рассказать о вымышленном опыте работы. Лишь спустя некоторое время представитель компании решил глянуть в резюме и увидел в нем рецепт пельменей. «Посидели, посмеялись», ― описал айтишник реакцию HR-менеджера. 

В итоге Ланскому даже готовы были предложить работу, но он отказался. Дело в том, что резюме было написано под фронтендера, а программист специализируется совсем на другой сфере. 

* Threads принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

