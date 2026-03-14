В Норвегии лучшему игроку матча подарили 100 огурцов

Афиша Daily
Фото: Bryne FK

Футболист норвежского клуба «Брюне» Кристиан Холанд получил в качестве награды от команды две коробки огурцов. Об этом говорится в соцсетях команды. 

Холанд признан лучшим игроком «Брюне» в матче против «Русенборга» ― в 1/8 финала Кубка Норвегии. Игра завершилась победой «Брюне» со счетом 4:2. 

Судя по фото, Холанд не был разочарован таким подарком, а, напротив, весьма воодушевлен. Его команда «Брюне» подчеркивает свою фермерскую историю и зачастую делает соответствующие подарки игрокам.

Раньше, к примеру, клуб дарил спортсменам 500 килограммов моркови, 100 яиц и даже живого ягненка. Игроки же иногда кидают болельщикам не свои футболки, а, например, цветную капусту. 

Недавно на матче в Бразилии судья дал футболистам 23 красные карточки. Это произошло на встрече «Крузейро» и «Атлетико Минейро», которая закончилась массовой дракой.

