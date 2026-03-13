Работодателя могут оштрафовать за подглядывание в компьютеры сотрудников

Работодателя могут оштрафовать за контроль за рабочими компьютерами. Об этом рассказал юрист Михаил Салкин в беседе с изданием «Абзац».
Он подчеркнул, что за незаконное подглядывание предусмотрены штрафы до 200 тыс. рублей, а в некоторых случаях — уголовная ответственность.
По закону работодатель вправе отслеживать только деловую переписку в мессенджерах и по электронной почте. При этом такая возможность должна быть официально закреплена в локальных нормативных актах, а цели контроля — иметь законные основания.
Если же компания выходит за эти рамки, ей грозят трудовые споры и административные дела по статье о нарушениях в области персональных данных. Для юридических лиц штрафы по отдельным составам могут быть от 100 до 200 тыс. рублей. В случае незаконного сбора информации о частной жизни или нарушения тайны переписки может наступить и уголовная ответственность, предупредил юрист.
Ранее юрист Ирина Шестерякова также напомнила, что запрет на разглашение зарплаты противоречит закону. Она отметила, что сведения об окладах не являются коммерческой тайной и не подпадают под защиту персональных данных.