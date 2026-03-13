Найдены два утерянных эпизода «Доктора Кто» 1960-х годов

Благотворительная организация Film is Fabulous! обнаружила в частной коллекции два эпизода культового сериала «Доктор Кто», которые считались утерянными на протяжении десятилетий.
BBC восстановила оригинальные 16-миллиметровые записи, и на Пасху серии «Nightmare Begins» и «Devil‘s Planet» станут доступны зрителям на BBC iPlayer.
Найденные эпизоды входят в третий сезон арки «План далеков» (1965–1966) — одного из самых масштабных сюжетов классической эпохи. Роль Первого Доктора в них исполнил Уильям Хартнелл. Сценарий написал фантаст Терри Нейшен, создатель далеков.
Норин Адамс, директор BBC Archives, сказала: «Мы в восторге от того, что поработали с командой Film is Fabulous! , чтобы вернуть эти утерянные эпизоды „Доктора Кто“ зрителям на BBC iPlayer в эту Пасху. BBC Archives работала над восстановлением оригинальных записей и доведением их до вещательного качества, чтобы фанаты могли получить небольшой дополнительный сюрприз к своим пасхальным яйцам в этом апреле».