Автор песен к «Эйфории» Labrinth заявил об уходе из индустрии и послал к черту шоу HBO

Дуэт «БИС» объявил о воссоединении спустя 16 лет
Hulu показал трейлер комедии «Pizza Movie» с Гейтеном Матараццо
Спин-офф «Йеллоустоуна» «Маршалы» продлили на второй сезон спустя 12 дней после премьеры
Умерла актриса Джейн Лапотейр из сериалов «Корона» и «Аббатство Даунтон»
Кинотеатр в США выпустит ведерко для попкорна в виде сумочки из «Дьявол носит Prada-2»
SMM-редактор «Афиши Daily» и вокалист группы «Гафт» обсудят творчество и кризис среднего возраста
«У меня очень плохое предчувствие»: вышел трейлер нового хоррор-сериала братьев Даффер
Звезда драмы «Голос Хинд Раджаб» не сможет посетить «Оскар» из‑за запрета на въезд палестинцев в США
Работодателя могут оштрафовать за подглядывание в компьютеры сотрудников
Китаец подготовил тещу к первому полету. Он разместил на чемодане QR-код и просьбу о помощи
Брэдли Купер намерен срежиссировать приквел «Одиннадцати друзей Оушена»
Найдены два утерянных эпизода «Доктора Кто» 1960-х годов
Стоимость Nintendo за неделю выросла на 14 млрд долларов из‑за новой игры Pokémon
Жители Москвы и Петербурга стали искать Wi-Fi на картах в четыре раза чаще в 2026 году
Умер рэпер DopeVvs — экс-участник объединения Benzo Gang
Сергей Безруков пообещал не «строить молниеносно что‑то новое» на первой встрече с труппой МХАТа
В 2026 году пройдет первый Кубок мира по гонкам спермы
В МФТИ посоветовали жителям Москвы ориентироваться по солнцу и звездам из‑за отключения связи
Темой «Архстояния Детского» в 2026 году станет «Время резиновое»
В Госдуме предложили поставить в городах таксофоны с интернетом
Владислава Бакальчука назначили гендиректором «М.Видео»
Pharaoh оштрафовали на 80 тыс. рублей по новой статье о пропаганде наркотиков
В Китае создали робота, который превращает человека в кентавра
В Москве отложат открытие проката велосипедов и самокатов из‑за холодной зимы
Умерла звезда «Приключений Электроника» Василий Скромный
В Netflix начали работать над сериалом о жизни Фриды Кало
Роман Курцын и Роман Постовалов мерятся силушкой богатырской в тизер-трейлере «Богатырей»
Россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров детского питания

Автор песен к «Эйфории» Labrinth заявил об уходе из индустрии и послал к черту шоу HBO

Фото: @Labrinth

Британский музыкант Labrinth, написавший саундтрек к сериалу «Эйфория», объявил, что уходит из индустрии. Он сопроводил свое заявление резкими высказываниями в адрес своего лейбла Columbia Records и самого шоу от HBO.

«Я покончил с этой индустрией. К черту Columbia. Дважды к черту „Эйфорию“. Я ухожу. Спасибо и спокойной ночи», — написал Labrinth, не добавив никаких пояснений.

Заявление прозвучало всего за месяц до премьеры долгожданного третьего сезона «Эйфории», запланированной на 12 апреля.

Labrinth работал над музыкой к сериалу с самого начала и даже получил «Эмми» за песню «All for Us». Кроме того, в прошлом году HBO анонсировал его сотрудничество над третьим сезоном с Хансом Циммером.

В продолжении «Эйфории» события сериала развернутся спустя пять лет после финала второго сезона. Ру продолжит бороться с зависимостью, а Кэсси и Нейт поженятся.

