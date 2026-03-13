Владислава Бакальчука назначили гендиректором «М.Видео»

Фото: «Миллионщики»/YouTube

Владислав Бакальчук занял пост генерального директора компании «М.Видео», сообщает РБК.

Бакальчук назвал своей целью трансформацию «М.Видео» в универсальную мультикатегорийную платформу. По его словам, с августа 2025 года в компании усиливают маркетплейс, ускоряют онлайн-продажи, модернизируют ИТ-инфраструктуру и логистику. «Мы расширяем ассортимент за пределы электроники: развиваем категории спорта, мебели, мототехники и автомобилей, привлекаем новых партнеров и усиливаем логистическую инфраструктуру. <…> В фокусе — рост эффективности, развитие цифровых каналов и дальнейшее масштабирование маркетплейса», — отметил Бакальчук.

Феликс Либ, занимавший пост гендиректора, стал председателем совета директоров. Он рассказал, что на новой должности сконцентрируется на стратегическом развитии компании и контроле за исполнением ключевых решений совета директоров.

Бакальчук стал главным исполнительным директором в операционной компании сети «М.Видео — Эльдорадо» в августе 2025 года. В 2026-м он также вошел в совет директоров ПАО «ВИ.ру» — владельца онлайн-платформы «ВсеИнструменты.ру». Ранее Бакальчуку принадлежал 1% в ООО «Вайлдберриз», а его бывшей супруге Татьяне Ким — остальные 99%. Они развелись в феврале 2025 года после 22 лет брака. В декабре Бакальчук продал свою долю в «Вайлдберриз».

