В Москве 22 марта пройдет фестиваль по пристройству животных «Собаки, которые любят… и котики!»

22 марта благотворительный фонд «Собаки, которые любят» проведет масштабный фестиваль, где жители города смогут познакомиться с подопечными приютов и найти себе верного друга. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе организации.



Вход свободный, по предварительной регистрации. С 12.00 до 17.00 в пространстве «Баунс» от Omega Events гостей будут ждать собаки и кошки, готовые к переезду в новые семьи. Все животные-участники здоровы, привиты, стерилизованы и социализированы для жизни в городе.