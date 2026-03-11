Universal снимет фильм о легендарной рок-группе Bon Jovi

Студия Universal выиграла борьбу за права на экранизацию истории группы Bon Jovi. Об этом сообщает Variety.
Автором сценария выступит Коди Броттер, известный по работе над триллером «Убить Сатоси». Фильм расскажет о коллективе, подарившем миру хиты «Livin’ on a Prayer» и «It’s My Life».
Какие именно события лягут в основу сюжета, пока неизвестно. Продюсированием займутся Кевин Дж.Уолш и Готэм Чопра из Religion of Sports.
Bon Jovi была основана в 1983 году и за десятилетия карьеры стала одной из самых титулованных рок-групп, получив места в Залах славы рок-н-ролла и авторов песен. Режиссер и актерский состав пока не утверждены.