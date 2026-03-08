В американской авиакомпании начнут наказывать пассажиров, которые слушают музыку без наушников

В авиакомпании United Airlines намерены навсегда запретить полеты пассажирам, которые не пользуются наушниками при включении видео и аудио, пишет NME.



Новое правило теперь указано в разделе «Отказ в перелете» раздел, который был обновлен в конце февраля. United Airlines утверждает, что оставляет за собой право отказать в посадке любому, кто воспроизводит аудио с персональных устройств, или даже запретить им пользоваться услугами компании навсегда.

Пассажирам, забывшим свои наушники, разрешат пользоваться бесплатными устройствами при посадке на рейс.



Как пишет NME, В Великобритании уже действуют законы, запрещающие различные формы антиобщественного поведения в общественном транспорте. В поездах и на вокзалах в это понятие входит использование звукового оборудования без разрешения, если оно вызывает раздражение окружающих.



