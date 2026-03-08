У Лерчек обнаружили рак с метастазами в легких
На Рижском рынке в Москве образовались очереди из‑за 8 Марта

Афиша Daily
Фото: Кузьмиченок Василий /Агентство «Москва»

Сотни людей пришли на Рижский рынок в Москве, чтобы закупиться цветами к 8 Марта, пишут «Известия».

«Просто река людей, кто-то с букетами, кто-то только собирается покупать, а кто-то уже идет домой радовать своих родных и близких», — рассказал корреспондент издания. Из-за узких проходов и большого количества покупателей продвигаться  по рынку очень трудно, пишет РИА «Новости».

 

Источник: агентство «Москва»

СМИ также сообщили о пробках вокруг рынка. Самые сильные заторы фиксируются на Водопроводном переулке, на проспекте Мира, на съездах с Третьего транспортного кольца и проспекта Мира.

Недавно стало известно, что с 7 по 10 марта цветочный бизнес в России получает 7% годового оборота. В Международный женский день россияне покупают в четыре раза больше цветов, чем обычно. 
 

