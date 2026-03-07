Актриса Екатерина Ведунова и ее дочь погибли в ДТП

Pixar разрабатывает третий фильм во вселенной «Корпорации монстров»
Российские горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев завоевали первые медали на Паралимпиаде
Apple Music начнет маркировать треки, созданные нейросетями
Звезда сериала «Йеллоустоун» Хэсси Харрисон снимется в перезапуске «Спасателей Малибу»
Петербуржец заплатит 847 тыс. рублей за то, что посидел на троне Павла I в Эрмитаже
HBO представила новых актеров, которые сыграют студентов в сериале по «Гарри Поттеру»
United Airlines будет высаживать пассажиров за громкую музыку без наушников
В Институте языкознания РАН перечислили самые распространенные языки в России
Синоптик: метеорологическая весна придет в центральную Россию 10 марта
Звезда «Теда Лассо» снялся в романтической комедии «Перевод не требуется»
Венсан Кассель снимется в четвертом сезоне «Белого лотоса»
Disney закрыл ремейк «Робин Гуда». Режиссер назвал проект «мертвым» и мечтает о независимой версии
Создатель сериала «Клиника» надеется на второй сезон
Сериал «Ночной агент» продлили на четвертый сезон
Квентин Тарантино поставит в лондонском Вест-Энде собственную пьесу
13-летняя Алиса Теплякова окончила РГГУ и получила диплом психолога
Джулия Фокс снимется с Пэрис Хилтон и Лукасом Гейджем в комедии «Столкновение сквозь снег»
Netflix прекратил сотрудничество с брендом Меган Маркл
Paramount+ выпустит новый мультсериал про кота Гарфилда
Российские ученые начали разработку негормональных методов лечения акне
Тимоте Шаламе заявил, что до балета и оперы никому нет дела. Актера раскритиковали
В Москве открылась камерная баня в стиле русской неоготики «Дюжина»
В парке Горького в Москве откроется «Вкусно — и точка» с роботами-официантами
Сборная Ирана отказалась от участия в Паралимпиаде
Россияне стали на 20% чаще пользоваться умной камерой в путешествиях
В России идет разработка восьми съедобных вакцин
Фигуристка Алиса Лю рассказала о преследовании фаната
Большинство россиян считают, что за успешным мужчиной всегда стоит женщина

Актриса Екатерина Ведунова и ее дочь погибли в ДТП

Афиша Daily
Фото: vk.com/maryaianny

Актриса Екатерина Ведунова и ее дочь Элина Найт 4 марта погибли в ДТП. Об этом сообщила артистка Марианна Прядко-Белоусова в соцсети «ВКонтакте».

«Новость, как гром, как удар током. 4 марта в автокатастрофе погибла моя однокурсница, наша милая, всеми любимая "Котя", Екатерина Ведунова... Погибла и дочь Катюши Элина. Невозможно поверить», — написала она.

Она отметила, что Ведунова была талантливым и веселым человеком, которого все любили. «И она так любила всех, и так любила жизнь... А у Элиши только все начиналось. Все так страшно», — добавила она.

Как сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Мордовии, ДТП произошло в Зубово-Полянском районе региона на трассе М-5 «Урал». Инцидент случился в 22:23 мск на 439-м км дороги. По предварительным данным, 77-летний водитель автомобиля «Рено Флуенс», двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Луидор», который ехал в сторону Пензы.

Водителя «Рено» и его 70-летнюю пассажирку с травмами доставили в медучреждение. Артистка, которая тоже была в этой машине, скончалась до приезда «скорой помощи». Ее дочь ушла из жизни в больнице.

Екатерина Ведунова родилась 9 июля 1980 года. Окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова в 2004 году, после чего служила в Балаковском драматическом театре.

Затем Ведунова стала актрисой Московского современного художественного театра, где служила до конца жизни. На ее счету около 60 ролей, например она играла Марию Лукьяновну в спектакле «Самоубийца», Мари-Мадлен в «Блэз» и Джейн Уорзингтон в  «Номер 13».

Артистка снималась и в кино. Она известна благодаря ролям в таких сериалах, как «Универ. Новая общага», «СашаТаня», «Годунов» и «Склиф». Прощание с Ведуновой пройдет 9 марта в Балаково.

Расскажите друзьям
Теги:
ГИБДД