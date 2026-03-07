Звезда сериала «Йеллоустоун» Хэсси Харрисон снимется в перезапуске «Спасателей Малибу»

Харрисон сыграет Нэт, — «девушку из приемной семьи, ставшую олимпийской чемпионкой». «Нэт — лучшая спасательница. Блестящая, целеустремленная и невероятно преданная, она — правая рука и ближайшая подруга Хоби. Нэт предъявляет ко всем те же высокие требования, что и к себе, что иногда мешает ее отношениям как на пляже, так и вне его», — говорится в описании персонажа.