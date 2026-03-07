Синоптик: метеорологическая весна придет в центральную Россию 10 марта

Начало метеорологической весны в центральной части России ожидается с 10 марта. К следующим выходным сугробы уменьшатся на 15 сантиметров, сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
«В первые рабочие дни распогодится, и потеплеет до +3…+6. Запахнет весной! Таким образом, есть вероятность, что с 10 марта ожидается первая проба так называемой метеорологической весны — это когда среднесуточная температура воздуха будет держаться выше нуля градусов», — написал Тишковец.
По данным синоптика, в праздничный день 8 Марта, на улице будет облачно с прояснениями, вечером местами возможен кратковременный снег. Утром столбики термометра покажут от -3 до 0 градусов, днем — от +1 до +4.