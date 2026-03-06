Бренд You Wanna присоединился к акции фонда «Семья вместе», чтобы поддержать мам особенных детей

Бренд You Wanna присоединился к благотворительной инициативе фонда «Семья вместе» к 8 Марта, чтобы поддержать мам особенных детей.
You Wanna устроила для них настоящий день мечты, в котором можно было переключиться с роли сильной мамы, отступив от ежедневного марафона. Для них сделали полное преображение с визажистами, профессиональную фотосъемку и подарки.
«Эти женщины умеют не сдаваться, смеяться, когда трудно, и оставаться верными себе. С высоко поднятой головой они проходят свой путь с достоинством, принятием и безграничной любовью. Для нас было важно подарить им момент, когда можно остановиться, переключиться на себя, наполниться светлыми чувствами», — рассказали в компании.
Часть выручки от продаж во всех магазинах 8 марта You Wanna направит в фонд «Семья вместе». По ссылке можно также сделать пожертвование на любую сумму, чтобы помочь детям и их родителям справляться с жизненными вызовами.
Фонд «Семья вместе» открывает Семейные дома и Семейные комнаты, где родители могут бесплатно жить рядом с ребенком на протяжении всего периода его лечения и реабилитации. Организация развивает в России систему семейно-ориентированной медицины и помогает повышать качество жизни детей с особыми потребностями и их близких.