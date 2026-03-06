Константин Хабенский назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Худруком стал Сергей Безруков
Индонезия запретила пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
Общественница пожаловалась в прокуратуру на Shaman из‑за латиницы в псевдониме
В России разработали капли от насморка, не вызывающие привыкания
Концерты рэпера Flo Rida в России перенесут с марта на май
Из Волги исчезает вобла
Участники BTS в тизере концертного фильма для Netflix
У концерта Гарри Стайлза на Netflix появился первый тизер
Chupa Chups выпустил неоткрываемый леденец. Его обертка устойчива к огню и пиле
Энн Хэтэуэй выпустила песню — это саундтрек к фильму «Мать Мария»
Microsoft анонсировала новую Xbox ― Project Helix
Райан Гослинг говорит с инопланетянином в первом отрывке «Проекта „Конец света“»
Энн Хэтэуэй и Пол Мескал вручат награды на «Оскаре-2026»
Сиквел мультфильма «Дикий робот» запущен в разработку
К 8 Марта спрос на сладости в России вырастает в три раза
Карла Гуджино сыграет в ремейке «Изгоняющего дьявола» Майка Флэнагана
Дейзи Эдгар-Джонс снимется в экранизации романа «Завтра, завтра, завтра» Габриэль Зевин
Фигурист Илья Малинин получил премию Fair Play Award за поддержку соперника на Олимпиаде
Режиссеру «Властелина Колец» Питеру Джексону вручат почетную награду Каннского кинофестиваля
Умер португальский писатель Антониу Лобу Антунеш
Деймон Албарн пишет саундтрек к фильму Луки Гуаданьино о создателях ChatGPT
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии
Создатель «Жаркого соперничества» снимет сериал про Александра Македонского
Дочь Джун Осборн выживает в Гилеаде в трейлере сериала «Заветы» — продолжения «Рассказа служанки»
Документалку Валерии Гай Германики «Емельяненко» покажут в России
Киностудия Горького устроит показ фильма «Женщины» и расскажет о выдающихся кинематографистках
Экспертную группу для изучения игрушек-монстров создадут в ХМАО
Вышел трейлер финального сезона «Пацанов»

Seven Lab представил весенне-летнюю коллекцию

Бренд Seven Lab выпустил новую капсулу сезона весна-лето 2026, посвященную идее легкости и осознанного выбора собственного стиля.

Вдохновением для дизайнеров стала пробуждающаяся природа. Капсула построена по принципу универсального гардероба: каждое изделие легко комбинируется с другими.

В линейке представлены твидовые комплекты из жилета и миди-юбки, свободные костюмы, приталенные платья нового кроя и жакеты. Основная цветовая гамма — шоколадный, кремовый, розовый, белый, черный и оттенки голубого.

В работе использовались ткани с люрексом, классическая костюмная группа и мягкий кашемир. «Мы создаем одежду для женщины, которая выбирает уверенность без лишних слов, стремится быть разной и не привязывается к одной роли. Мы подчеркиваем красоту девушек и их отношение к себе, завершая каждый образ изделиями из качественных тканей», — отметила основательница бренда Юлия Кудрявцева.

