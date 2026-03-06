В России разработали капли от насморка, не вызывающие привыкания

Ученые ВолгГМУ разработали линейку безопасных средств для применения в ЛОР-практике, стоматологии и дерматологии, которые не вызывают аллергии и привыкания. Об этом в разговоре с РИА «Новости» сообщил декан Фармацевтического факультета ВолгГМУ, доктор фармацевтических наук Виктор Сиротенко.



Средства создали на основе местного минерала — бишофита. Сиротенко отметил, что он обладает противовоспалительным и противомикробным действиями, а также стимулирует иммунитет и способствует восстановлению тканей.



«Средства для носа, разработанные учеными нашего университета, смогут заменить импортные спреи на основе ксилометазолина или морской воды, при этом наши средства не вызывают раздражения, аллергических реакций и привыкания. А ополаскиватели для полости рта на основе бишофита будут альтернативой большинству популярных средств для профилактики заболеваний полости рта и ухода за зубами и деснами на основе синтетических веществ», — пояснил ученый.



Сейчас разработки передали на апробацию в клиники университета, а также подали заявки на патентование. «После получения патентов, возможно, уже в нынешнем году, планируется передача в производство. Крупные фармкомпании проявляют интерес к препаратам», — сказал Сиротенко.



Недавно стало известно, что россияне потратили более 41 млрд рублей на назальные спреи в 2025 году. За последние три года продажи этих средств увеличились в стране на 28,5%. Больше всего средств в 2025 году купили в Москве: в среднем там реализовали 18,5 тыс. упаковок на 10 тыс. человек.